Furia Williams Sfuma il sogno di Camila Giorgi

TENNISCamila Giorgi ci ha provato, è riuscita a strappare il primo set del torneo a Serena Williams, ma alla fine si è dovuta arrendere alla campionissima americana, che approda così per l'undicesima volta alla semifinale di Wimbledon. Poco o nulla da rimproverare alla bionda marchigiana, che come aveva promesso non si è fatta intimorire né dal palcoscenico del Centrale, né dall'avversaria che aveva di fronte. Anzi, nel primo set la Giorgi ha messo alla corde mamma Serena, strappandole il servizio al sesto gioco dopo che nei precedenti...