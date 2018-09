FURIA CR7, LA JUVE CI CONTA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CAMPIONI D'ITALIALa rabbia e l'orgoglio del campione ferito. Com'era prevedibile, l'assenza a Montecarlo di Cristiano Ronaldo non è passata inosservata e ha scatenato commenti malevoli, soprattutto da parte degli anti-juventini. Qualcuno sospetta che il fuoriclasse portoghese conoscesse in anticipo il verdetto dell'Uefa che ha premiato Modric come miglior giocatore dell'ultima Champions e proprio per questo non si sia presentato alla cerimonia. Solo un'ipotesi, naturalmente, che non trova conferme né in casa Juventus né tantomeno in...