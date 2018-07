Fuoriclasse ma tuffatore: Neymar finisce sotto accusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICANeymar campione indiscusso o formidabile simulatore. L'asso del Brasile e del Psg si sta rivelando uno degli uomini più discussi di questo Mondiale tra giocate da ricordare e simulazioni che continuano a far discutere. Dopo il fallimento del 2014, anche per via del suo infortunio, l'attaccante verdeoro è chiamato a caricarsi sulle spalle tutte le aspettative del popolo brasiliano che non vede l'ora di togliersi di dosso l'onta della tremenda sconfitta con la Germania e poter festeggiare un nuovo titolo mondiale. A trascinare la...