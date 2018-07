CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FUNZIONALIMILANO Il cliente, un bene prezioso da inseguire, conquistare e curare. Se poi appartiene a una categoria come quella delle auto aziendali che valgono un terzo di tutto il mercato italiano, l'impegno diventa ancora più sfidante. Renault Italia, pienamente consapevole di questa necessità, accetta la sfida e raddoppia l'impegno, per crescere in questo comparto da circa 700.000 immatricolazioni annue (250.000 nel noleggio a breve termine, 150.000 in quello a breve, 100.000 vendite ad aziende e 180.000 unità per quanto riguarda i...