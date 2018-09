CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FUNZIONALERENNES Non sono sole vetture che sono state realizzate all'interno dell'impianto PSA di Rennes ad essere diventate delle icone, ma pure la stessa fabbrica. Un'azienda storica del marchio del Double Chevron, divenuta poi uno dei riferimenti all'interno del Gruppo, che si trova nell'entroterra della Bretagna non lontano dalla Loira. Qui sono state infatti prodotte auto come la Ami 6 e la Ami 8, la Xantia, sino ad arrivare alla Picasso e alla nuova E-Mehari. Oggi (quasi) tutto ruota intorno a Peugeot 5008 e alla nuova Citroen C5...