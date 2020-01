FUNZIONALE

MILANO Per molti potrebbe essere una modifica poco rilevante, ma per i più attenti e appassionati, il mutamento è radicale. La nuova Bmw Serie 1 oltre a presentare un design inedito, palesa un contenuto tecnico totalmente differente: abbandona la trazione posteriore e opta per quella anteriore. Un dato che non cambia la percezione di vettura sportiva della compatta bavarese, ma che invece consente di guadagnare qualche centimetro in abitabilità. La nuova Serie 1 è costruita sul medesimo pianale di X2 e X1 e dei modelli Serie 2 Active Tourer e Gran Tourer. Per questo nella definizione dello stile, ci sono elementi che rimandano alle vetture di cui sopra. Quel che è certo è che la nuova calandra abbia seguito le medesime indicazioni a livello di Gruppo, e che pertanto sia decisamente maggiorata nelle dimensioni rispetto al passato.

Il nuovo schema di trazione ha prodotto un secondo cambiamento da tenere in considerazione, soprattutto se l'analisi è più sul piano tecnico che su quello commerciale: tutti i propulsori della 1 sono in posizione anteriore trasversale e non più anteriore longitudinale. Alla base troviamo i tre cilindri turbo benzina e diesel, che danno vita rispettivamente alle versioni 118i e 116d, da 140 e 116 cavalli. Salendo di quota si passa ai due turbodiesel più prestazionali, ovviamente con architettura a quattro cilindri: la 118d da 150 cv e la 120d xDrive da 190. Quest'ultima motorizzazione è equipaggiata soltanto con le quattro ruote motrici. Esattamente come la più sportiva 135i xDrive, dotata di un due litri turbo benzina da 306 cavalli. In questo caso però il sistema 4x4 può contare sulla presenza di un differenziale Torsen per il solo asse anteriore. Mentre a regolare la coppia motrice tra i due assi ci pensa un dispositivo a pacchi frizione, lo stesso presente sulle altre varianti xDrive.

La componente tecnica prevede sia cambi manuali a sei rapporti, generalmente destinati alle versioni d'ingresso e cambi automatici a 8 rapporti destinati ai modelli più prestanti della gamma Bmw Serie 1. Però l'automatico di riferimento, trattandosi di una vettura con motore in posizione trasversale, non è più lo ZF a 8 rapporti, bensì il giapponese Aisin, vero punto di riferimento per le trasmissioni con questa tipologia di posizionamento.

EFFICIENZA ELEVATA

Una garanzia in termini di comfort e rapidità d'intervento, performante nella guida sportiva e attento all'efficienza nella guida più accorta. A bordo, non è solo lo spazio aumentato la nuova realtà con cui interfacciarsi. Perché lo schema stilistico della nuova Serie 1 segue in realtà una dimensione già nota, ripresa dai segmenti superiori della gamma bavarese. Infatti le versioni più accessoriate avranno sostanzialmente lo stesso quadro strumenti che si può trovare ad esempio su una Serie 8, opportunamente adattato alla plancia della 1. Quindi doppio display, di cui quello centrale touch. Non fosse sufficiente, c'è sempre disponibile la celebre rotella di controllo, e poi è anche possibile opzionare i comandi gestuali. Da non dimenticare la presenza di quelli vocali made in Bmw, un sistema che ha proprio nell'immediatezza dei comandi vocali il suo punto di forza. Nello specifico è presente una formula di richiamo del tipo Hey Bmw!, che basta essere pronunciata dal conducente per rendere disponibili tutta una serie di comandi senza che sia necessario impiegare le mani, ma appunto facendo una specifica richiesta. Il Bmw Intelligent Assistant è sempre a disposizione di guidatore e passeggeri come fosse Siri o l'Assistente di Google. In un prossimo futuro, le vetture destinate sul mercato italiano (già disponibile in altri Paesi) potranno usufruire all'interno dell'apparato d'infotainment della compatta tedesca, anche dell'assistente vocale Amazon Alexa.

CINQUE ALLESTIMENTI

Su strada la nuova Bmw Serie 1 non perde lo smalto rispetto all'edizione passata. Certo la presenza della trazione anteriore è tutt'altra cosa rispetto a quella posteriore, ma nel complesso chi va in cerca del divertimento ha tutto il materiale necessario per poterlo fare. In virtù anche di una lista di accessori che comprende oltre all'assetto sportivo, anche quello a controllo elettronico degli ammortizzatori.

La famiglia Bmw Serie 1 si articola in 5 allestimenti: Advantage, Business Advantage, Sport, Luxury e M Sport. Quest'ultima vanta di serie l'assetto sportivo M che rende l'auto più bassa di 10 mm, così come la variante sportiva dello sterzo. La Luxury fornisce invece nella dotazione standard i cerchi in lega da 17 pollici e la selleria in pelle Dakota. I cerchi in lega da 17 pollici sono disponibili di serie pure sull'allestimento Sport, ma con una grafica differente.

A queste versioni bisogna comunque conteggiare pure la presenza di una variante d'ingresso. Tant'è che i prezzi partono dai 28.100 euro della 118i base.

Cesare Cappa

