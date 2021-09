Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PADOVA MARATHONPADOVA Edizione dimezzata della Padova Marathon (si sono disputate solo la mezza maratona e una 10 km per scelta prudente di Assindustria Sport in funzione anti-covid), ma lo spettacolo non è certo mancato. La Half Marathon è stata di altissimo livello tecnico, con doppietta keniana in campo maschile e i due africani hanno corso entrambi la distanza restando sotto l'ora; ed è stato record della manifestazione anche in campo...