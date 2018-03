CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fuga per la vittoria... in contropiede. La Juventus vince anche il recupero contro l'Atalanta, ottiene la 12ª vittoria consecutiva in campionato, mantiene la porta imbattuta e soprattutto vola a +4 sul Napoli. Come 3 giorni prima contro l'Udinese, Higuain prima sblocca il risultato e poi serve l'assist del raddoppio, firmato stavolta da Matuidi: sono loro gli eroi di giornata per la Signora che anche ieri ha mostrato le sue peculiarità, quelle di una squadra che sa soffrire per poi colpire l'avversario nei momenti-chiave. Come al 29', quando...