Froome: voglio vincere il Giro e subito dopo il Tour

Si è rischiato il caso diplomatico poche ore dopo la presentazione del Giro d'Italia 2018, con tanto di minaccia di Israele di revocare il finanziamento per la Grande Partenza. Tutto è nato dalla dicitura West Gerusalem nella cronometro di apertura del 4 maggio, con i massimi vertici politici israeliani che non avevano gradito per nulla il West, accusando gli organizzatori di aver ceduto a pressioni di elementi filo-palestinesi per sottolineare che Gerusalemme Est non fa parte di Israele. Ma, sia pure con qualche brivido, il caso diplomatico...