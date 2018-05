FROOME VINCE, ROMA KO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Non era mai successo nella storia del Giro d'Italia: tagliata l'ultima tappa a causa del manto stradale devastato. E succede in pieno centro a Roma, non in una salita sperduta sui monti, con il vincitore, Froome, che dice apertamente: queste strade sono pericolose. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, a fine giornata è imperturbabile: «Buche e sampietrini? Si ma è un giorno di festa. Spiace che ci sia polemica, in fondo i dieci giri li hanno fatti». Per essere precisi: i dieci giri sono stati percorsi, ma dopo il terzo la...