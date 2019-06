FROOME VINCE LA VUELTA DALLA TERAPIA INTENSIVA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOFratture multiple, danni interni e un intervento chirurgico di 6 ore. Questo il comunicato diffuso ieri sera dal team Ineos su Chris Froome, ora stabile ma ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Saint-Etienne in Francia. Un giorno sicuramente di dolore per il britannico, ma reso meno difficile dalla notizia che lo vedrebbe vincitore della Vuelta del 2011. Titolo questo ottenuto per la sospensione del corridore Cobe, colpevole di doping e primo in quella edizione. Tutto è cominciato mercoledì con la caduta del...