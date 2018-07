FROOME FUORI DAL TOUR

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOTour de France non vuole Chris Froome. A pochi giorni dal via dell'edizione numero 105 della Grande Boucle, previsto sabato prossimo da Noirmoutier-en-l'Ile, arriva la conferma della volontà degli organizzatori di Aso di impedire la presenza del vincitore delle ultime tre edizioni, oltre che del Giro d'Italia 2018.Nei mesi scorsi erano più volte filtrate notizie sul fatto che Aso stesse lavorando per arrivare a questa soluzione nel caso non fosse arrivata la decisione sulla vicenda della positività al salbutamolo (in conseguenza del...