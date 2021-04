Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRONTIERENon c'è Clasico senza polemiche e quello di sabato non ha fatto eccezione. La sfida spagnola più attesa dell'anno ha sorriso due volte al Real Madrid, che oltre a battere il Barcellona sul campo l'ha superato in classifica. Un sorpasso indigesto ai catalani che hanno sfiorato il 2-2 al 95' con Moriba e reclamato un rigore con Braithwaite, un'altra delle carte giocate in extremis da Koeman. La rabbia del tecnico olandese non è...