Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRONTIERELa Liga resta un affare privato tra le due squadre di Madrid: a 90' dal termine l'Atletico mantiene 2 punti di vantaggio sul Real, cui non è bastato vincere a Bilbao per strappare il primato ai cugini, prevalsi in extremis sull'Osasuna. Al Wanda Metropolitano le emozioni si concentrano nella ripresa, col Var che prima annulla una rete a Savic per fuorigioco e poi convalida il colpo di testa di Budimir respinto oltre la linea da...