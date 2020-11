FRONTIERE

In campionato c'è un Barça... alla deriva. Il ko di sabato sera ha acuito la crisi dei catalani, al 3° stop in 8 gare di Liga, e allungato la serie d'infortuni. Ultimi in infermeria Sergi Roberto e Piqué, entrambi indisponibili per la sfida di Champions dell'8 dicembre contro la Juventus. Preoccupa soprattutto quest'ultimo: gli esami di ieri hanno evidenziato una distorsione al legamento laterale interno e una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che potrebbero fermarlo per circa 6 mesi. Meno grave l'infortunio di Sergi Roberto (strappo al retto femorale della coscia destra), comunque fuori causa 8 settimane. Ma a preoccupare i tifosi Blaugrana sono anche il distacco in classifica (-12 dalla vetta dopo l'1-0 a Cadice della Real Sociedad, tornata capolista solitaria) e la pochezza di gioco mostrata contro l'Atletico, riassunta dalle facce sconsolate dei giocatori: Marca ha messo in sequenza quelle di Griezmann, Ter Stegen, Piqué e Messi, a corredo di un titolo eloquente («Barça in stato di shock»). Sorride invece Ancelotti che ritrova il successo dopo 3 ko di fila grazie a Calvert-Lewin, arrivato a 10 gol in questa Premier con la doppietta di ieri. Doucouré completa il trionfo dell'Everton, 3-2 in casa del Fulham che recrimina per un rigore sbagliato.

IL DOTTOR MOU

Restando in Inghilterra, tanti i commenti dopo l'ennesimo scontro Mourinho-Guardiola, vinto dal portoghese. Il 2-0 mantiene il Tottenham tra le elette e ridimensiona il Manchester City e il suo tecnico, fresco di rinnovo. «Mou non sarà un dottore, ma quanto a forza mentale non teme confronti» sottolinea il Sun, riferendosi alla pepata vigilia della sfida quanto Guardiola ironizzò sulle competenze mediche del rivale che esprimeva dubbi sull'infortunio di Sterling, poi entrato negli ultimi 20'.

Carlo Repetto

