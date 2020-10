FRONTIERE

Comincia ad assottigliarsi la vetta della Premier League, con la caduta del Leicester che non tiene il passo dell'Everton di Ancelotti, primo a punteggio pieno. Dopo 3 vittorie di fila, le Foxes cadono in casa contro il West Ham: al King Power finisce 0-3, con gli ospiti che sbloccano il risultato al 14' con Antonio sul traversone di Cresswell, decisivo anche nell'azione del raddoppio firmato al 34' da Fornals. Il sinistro di Bowen infligge il colpo di grazia all'ex capolista e regala il 2° successo consecutivo alla formazione di Ogbonna, che festeggia il ritorno in nazionale con una prestazione convincente. Tra le squadre di Londra esulta anche l'Arsenal, prevalso 2-1 contro lo Sheffield United. Nel giorno in cui resta a secco Aubameyang si prendono il palcoscenico Saka e Pepé, autori dell'uno-due che in 3' indirizza la gara a favore dei Gunners. La sfida più attesa del 4° turno di Premier è andata in scena all'Old Trafford, dove Mourinho ha giocato un brutto scherzo alla sua ex squadra infliggendole un umiliante 6-1: il Tottenham parte a handicap subendo gol già al 1', per un rigore causato da Sanchez e realizzato da Bruno Fernandes. Immediata la riscossa degli Spurs che pareggiano al 4' con Ndombelé dopo un retropassaggio avventato di Maguire e raddoppiano al 7' col sinistro incrociato di Son che finalizza la punizione calciata a sorpresa da Kane. Al 30' il sudcoreano restituisce il favore al suo capitano, autore dell'1-3 poco dopo la polemica espulsione di Martial, cui l'arbitro mostra il rosso diretto per un buffetto a Lamela che si butta a terra come se fosse stato colpito da Tyson. In inferiorità numerica, il Manchester United incassa anche il bis di Son, la rete di Aurier e il rigore di Kane che fissa il punteggio finale al 79'.

Emozioni anche a Monaco, dove il Bayern pigliatutto (mercoledì è arrivato il 5° trofeo del 2020, la Supercoppa tedesca), soffre contro l'Hertha ma viene salvato da Lewandowski: il polacco firma tutti e 4 i gol del 4-3 ai berlinesi, beffati su rigore al 93' dopo aver rimontato 2 volte. In Spagna il Real Madrid riconquista la vetta della Liga, pur stentando sul campo del Levante: in vantaggio al 16' con Vinicius, nella ripresa i Blancos patiscono la velocità dei padroni di casa che sfiorano più volte il pareggio ma trovano l'opposizione di Courtois, prima dello 0-2 di Benzema al 95'.

