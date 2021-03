Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRONTIERE APERTETre punti d'oro per l'Atletico Madrid che dopo l'eliminazione dalla Champions e qualche battuta a vuoto in campionato, torna al successo nella Liga tenendo a distanza le inseguitrici. L'1-0 all'Alavés è firmato da Suarez, al suo 500° gol da professionista, e congelato da Oblak che all'87' para il rigore di Joselu assegnato dal Var per una gomitata di Savic.In Inghilterra calendario intasato, tra i recuperi di Premier e la...