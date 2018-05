CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FRONTIERE APERTEMadrid capitale del vecchio continente. Il trionfo del Real in Champions e dell'Atletico in Europa League fa sì che anche il primo trofeo ufficiale della prossima stagione (la Supercoppa Europea che verrà assegnata il 15 agosto a Tallinn) resterà su una sponda del Manzanarre, il fiume che attraversa la città. Impressionante l'egemonia della Spagna nelle coppe continentali, soprattutto nell'ultimo quinquennio: dal 2014, ben 18 dei 19 trofei messi in palio per i club sono finiti o finiranno a squadre della Liga, col Real...