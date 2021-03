FRONTIERE APERTE

Il Real Madrid che domani ospita l'Atalanta ha ottenuto 2 risultati in un colpo solo: battere in rimonta l'Elche dopo un'ora di sofferenze e riaprire la Liga, in questo caso con l'aiuto del Getafe che ha bloccato l'Atletico sullo 0-0. Ieri la stampa madrilena si divideva tra le difficoltà dei Colchoneros (2 successi nelle ultime 7 gare) e la rinascita dei Blancos, risaliti a -6 dalla vetta. Nemmeno su Zidane i giudizi sono unanimi, tra chi lo critica per aver sbagliato formazione e chi ne loda i cambi decisivi negli ultimi 30' sullo 0-1. L'unico a mettere tutti d'accordo è Benzema: da quando è rientrato il francese ha cambiato volto alla squadra, prima col gol che ha rimesso in equilibrio il derby e poi con la doppietta che ha firmato la rimonta sull'Elche. Da monologo dell'Atletico, la Liga è diventata un discorso a 3 che coinvolge pure il Barcellona, a -4 dalla vetta se stasera batte l'Huesca.

La Bundesliga sorride al Bayern che a Brema ha centrato il 3° successo di fila, il 4° includendo il 4-1 di Champions all'Olimpico contro la Lazio che ritrova dopodomani. Lewa e compagni hanno raddoppiato il vantaggio in classifica sul Lipsia che ieri non è andato oltre l'1-1 con l'Eintracht, scivolando a -4. Svantaggio non incolmabile, a differenza di quelli delle rivali del Manchester City: con le ultime 2 vittorie (5-2 mercoledì al Southampton e 3-0 sabato al Fulham) Guardiola ha ipotecato la Premier, riscattando la sconfitta nel derby con lo United che ieri, prima di ritrovare il Milan, ha battuto per 1-0 il West Ham (autogol di Dawson al 53'). Resta aperta la lotta per gli altri 3 posti Champions che oltre ai Red Devils coinvolge Leicester, Chelsea e West Ham. Perde terreno il Tottenham, rimontato 2-1 dall'Arsenal.

