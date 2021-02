FRONTIERE APERTE

Dopo una pausa di oltre 2 mesi, domani ricomincia la Champions League con le prime 2 partite degli ottavi, Barcellona-Psg al Camp Nou e Lipsia-Liverpool sul neutro di Budapest. La Juve sarà la prima italiana a scendere in campo, dopodomani a Oporto, mentre Lazio e Atalanta giocheranno in casa la prossima settimana contro Bayern e Real Madrid. Reduce dal grande slam completato giovedì con la conquista del Mondiale per Club (in aggiunta a campionato, coppa di Germania, Champions, supercoppa europea e supercoppa tedesca), Lewandowski e compagni stasera ospitano l'Arminia nel posticipo della 21ª giornata di Bundesliga, guidata dai bavaresi con 4 punti di vantaggio sul Lipsia.

Gli avversari dell'Atalanta hanno invece giocato ieri pomeriggio contro il Valencia di Cutrone, in campo solo nel finale. Firmato dai gol nel 1° tempo di Benzema e Kroos, il 2-0 sta stretto al Real che nella ripresa va a segno anche con Mendy (rete annullata), dominando per 90' un rivale che tra campionato e coppa ha vinto solo una delle ultime 7 gare e ha appena 3 punti di margine sulla zona-retrocessione.

Per i Blancos, secondi con 5 punti di ritardo sull'Atletico e 3 di vantaggio sul Barcellona, le brutte notizie giungono dall'infermeria: rientrato ieri dopo un mese e mezzo di assenza, Carvajal è uscito al 25' per un problema alla coscia destra ed è in forte dubbio per Bergamo. La sua indisponibilità si aggiunge a quelle di Sergio Ramos, Hazard, Marcelo, Rodrygo, Eder Militão, Valverde e Odriozola: un lungo elenco che ha costretto Zidane a pescare dal Castilla (la squadra B del Real) per completare la panchina. In Premier League ha preso il largo il Manchester City, complice il pareggio di ieri dello United (1-1 col West Bromwich), scivolato a -7 con una gara in più e raggiunto al 2° posto dal Leicester.

Carlo Repetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

