FRONTIERE APERTE

Atletico di nome e di fatto. La corsa di testa della squadra di Simeone nella Liga non conosce pause: a Cadice arriva l'8° successo di fila che porta a 10 i punti di vantaggio sul Real Madrid (2°), battuto in casa sabato dal Levante. I Colchoneros, che hanno anche una partita in meno rispetto ai rivali cittadini, vincono al «Carranza» contro una neo-promossa che in questa stagione ha sconfitto sia i Blancos sia il Barcellona.

Nemmeno per l'Atletico è stato facile: in vantaggio al 28' grazie a una magistrale punizione di Suarez, la capolista è raggiunta al 35' da Negredo che approfitta di un errore di Lemar, prima di riportarsi avanti con Saul al 44'. Il bis di Suarez che trasforma un rigore all'inizio della ripresa sembra spianare la strada ai Colchoneros, ma un altro pasticcio difensivo favorisce la doppietta di Negredo riaprendo la gara al 71': i padroni di casa si riversano in attacco e solo una prodezza di Oblak evita il pareggio di Saponjic, prima del contropiede di Correa che all'88' serve a Koke la palla del 2-4 definitivo.

LIGUE 1 E PREMIER

Un'altra neo-promossa è invece fatale al Psg, sconfitto 3-2 dal Lorient che capovolge il risultato negli ultimi 10' con Wissa e Moffi. Due rigori di Neymar non bastano ai campioni di Francia che puntavano a riprendersi la vetta e invece si ritrovano terzi, dietro Lione (2-1 al Bordeaux venerdì) e Lille che guida la Ligue dopo l'1-0 di ieri sera al Digione: decide Yazici al 29'.

In Premier League 1ª vittoria del Chelsea di Tuchel (2-0 al Burnley), mentre il Leicester perde in casa 1-3 dal Leeds ed è superato al 3° posto dal Liverpool, impostosi con lo stesso punteggio sul campo del West Ham (decisiva la doppietta di Salah nella ripresa). Al comando il Manchester City, con 3 punti di margine sullo United che ha una gara in più.

Carlo Repetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

