FRODE IN F1, PADOVANO IN CELLA

L'INCHIESTAPADOVA Emetteva fatture gonfiate per sponsorizzazioni nella Formula 1. Così Davide Castello, 45enne originario di Monselice in provincia di Padova, era riuscito a far evadere il fisco ad alcune aziende per almeno 50 milioni di euro. Parallelamente il consulente finanziario, iscritto all'Anagrafe italiani residenti all'estero, che da anni abita a Londra, gestiva un'attività di riciclaggio transnazionale fondata su flussi di denaro che dall'Italia, passando dalla capitale del Regno Unito, arrivavano fino in Cina, messa in atto con...