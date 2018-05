Friulani senza vittorie da 14 turni e i tifosi sventolano banconote

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE Altro che riscatto, i bianconeri toccano il fondo, si avvicinano al baratro e non trovano l'antidoto alla più grave crisi dell'era Pozzo. Che sia una stagione nefasta lo dicono i record negativi stabiliti o eguagliati, su tutti quello delle sconfitte consecutive, ben 11, senza tralasciare la striscia di gare consecutive (14) senza vittoria, o i gol subiti, 63, come si era verificato nel 1961-62 quando i bianconeri retrocedettero in B. CAMBIO PANCHINANemmeno l'avvento di Tudor è servito a rigenerare la squadra anche ieri parsa...