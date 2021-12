NUOTO

Quarta giornata di soddisfazioni per il nuoto italiano ai Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, che si è chiusa con tre medaglie, tutte arrivate dal settore maschile e due delle quali portano la firma di atleti veneti: il padovano Manuel Frigo, oro con la staffetta 4X50 stile ed il vicentino Thomas Ceccon, bronzo nei 100 misti. L'altra è arrivata nei 50 dorso da Lorenzo Mora, secondo con il personale di 2290.

Una giornata, a due dalla conclusione, che ha confermato la solidità della nazionale. Ad inaugurarla la 4X50 stile che è riuscita a conquistare un titolo iridato che può essere definito, sotto tutti gli aspetti, storico con il tempo di 1'2361 e che nelle qualifiche era stato il migliore con 1'2495. Quartetto azzurro composto da i fiorentini Leonardo Deplano (2137) e Lorenzo Zazzeri (4179 - 2042), dal cittadellese Manuel Frigo (1'003 - 2121) e dal torinese Alessandro Miressi (2061). È stata una prova maiuscola quella offerta dai ragazzi dell'Italnuoto, che impegnati in quarta corsia, hanno saputo recuperare posizioni fino al gradino più alto del podio. Una soddisfazione enorme se si considera che alle loro spalle si sono piazzate rispettivamente la Russia (1'2375), l'Olanda (1'2378) e gli Stati Uniti (1'2381), quest'ultima primatista mondiale e campione uscente, che nelle precedenti edizioni avevano lasciato all'Italia i gradini bassi. «Non sono un velocista puro e diciamo che mi sono adattato bene al contesto - ha raccontato Frigo che difende i colori delle Fiamme Oro/Team Veneto di Francesco Montini e Davide Pontarin ed è allenato da Claudio Rossetto - . Vincere è sempre emozionante». Per Frigo, che era stato argento con la 4X100 stile alle Olimpiadi di Tokyo, una doppia e grande soddisfazione dopo che sempre ad Abu Dhabi era stato tra i protagonisti della qualificazione della 4X100 ma che non era stato schierato nella finale conclusa con la conquista dell'argento da parte dell'Italia. «Questa medaglia d'oro non era scontatissima - dice Manuel - e sono stati molto bravi i miei compagni a colmare la differenza. Sono contento del podio perché è stata la prima volta che sono salito sul gradino più alto e ascoltare l'inno nazionale è stato bellissimo».

Maiuscola anche la prova offerta da Thomas Ceccon che ha consentito all'Italia di aggiungere un bronzo (il 4° della serie) nei 100 misti con il personale di 5140 e che per lui rappresenta il primo podio iridato individuale in carriera confermandosi tra gli élite della gara sui 4 stili. Il 20enne nuotatore di Schio, tesserato per le Fiamme Oro/Leosport e allenato da Alberto Burlina, agli Europei di Kazan aveva vinto l'argento nei 200, con la 4X50 stile e il bronzo nei 50 farfalla, ha segnato il nuovo primato personale in 5140 (il precedente 5151). A precederlo il russo Kliment Kolesnikov (5109) ed il norvegese Tomoe Hvas (5135). «Sono contento anche per il crono, forse potevo limare qualcosa in più - commenta Ceccon - . Sono un po' stanco in questo periodo e qualcosa concedo». Il vicentino, che giovedì aveva vinto l'argento con la 4X100 sl, in conclusione di serata è stato impegnato anche con la 4X200 stile - insieme a Ciampi, Megli e a Razzetti - che si è piazzata quarta (6'5148) a pochissimo dal bronzo del Brasile con 6'4960. Il medagliere italiano è di 3 ori, 4 argenti e 4 bronzi che supera quello di Shanghai 2006.

Francesco Coppola

