Freni sospetti le Renault sotto inchiesta

IL CASOSUZUKA Finale di gara dolce e amarissimo per la Renault. Dopo una qualificazione disastrosa, con Hulkenberg 15° e Ricciardo 16° sulla griglia di partenza, i due piloti si sono riscattati in corsa. L'australiano si è piazzato sesto grazie a una bella serie di sorpassi e anche al fatto che Leclerc è stato retrocesso di una posizione. Il tedesco sarebbe stato nono se la direzione del Gp non avesse azionato la bandiera a scacchi al 52° giro, uno prima del previsto, riportando in classifica al suo posto Perez che era uscito di pista...