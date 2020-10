LE ALTRE PARTITE

Nel derby campano e dei fratelli Insigne vincono il Napoli e Lorenzo. Gli uomini di Gattuso si riscattano dalla sconfitta in Europa League e battono in rimonta un buon Benevento, capace di passare in vantaggio e di impensierire gli ospiti in più occasioni. Match combattuto fino all'ultimo secondo ma alla fine il Napoli ha sconfitto il Benevento in casa per 2 a 1. Il Napoli soffre nel primo tempo, allarmando dopo il ko in Europa League. Il Benevento non si nasconde e al 30' va in gol. Caprari sulla sinistra trova Lapadula che sfrutta la profondità e cerca Insigne al centro. Manolas salva in scivolata, ma sul pallone vagante scatta ancora Lapadula: pallone delizioso per Insigne e colpo vincente dell'attaccante giallorosso. Ad un minuto dal riposo, Lozano trova il palo dopo la deviazione di Caldirola, poi Manolas di testa centra la traversa su azione d'angolo.

Nella ripresa il Napoli parte a tavoletta e pareggia al 15': sinistro a giro di Insigne, palla che tocca la traversa e si spegne oltre la linea della porta di Montipò. Il sorpasso arriva al 22': spunto decisivo di Politano sulla destra e scarico al centro per Petagna al suo primo centro con il Napoli. Nel forcing finale è Maggio a 6' dal triplice fischio a sfiorare il gol, di testa, con Meret protagonista della parata decisiva.

RIGORE AL 93'

Pari amaro dello Spezia a Parma. Gioca a viso aperto e non sbanca il Tardini solo per un'ingenuità del suo difensore Terzi. È lui, al 93', a regalare il rigore del pareggio ai gialloblù con un intervento inutile su Cornelius. Finisce allora 2-2 con il doppio vantaggio ligure (Chabot al 28', Agudelo al 31'), la rete della speranza di Gagliolo (34') per gli emiliani, ben tre pali per lo Spezia e poi, dal dischetto, il pari finale di Kucka.

Seconda vittoria di fila per il Cagliari: la squadra di Di Francesco espugna la Sardegna Arena dove non aveva ancora vinto quest'anno. Crotone sconfitto 4-2, ma a testa alta. Si è portato in vantaggio col gol di Messias al 21', e dopo essersi fatto rimontare da Lykogiannis e Simeone ha pareggiato con Molina. Ed è rimasto in partita, anche dopo aver perso l'ex Cigarini a inizio ripresa per doppia ammonizione. Nel Cagliari Joao Pedro su tutti: non ha sbagliato nessun pallone, ha confezionato l'assist per Simeone (35') e realizzato il gol che ha chiuso la partita all'84, mettendo al sicuro il vantaggio maturato con la rete del 3-2 di Sottil al 45'.

