Frase razzista su Lukaku: cacciato opinionista tv

IL CASOMILANO «Questo è uno che nell'uno contro uno ti uccide o hai da mangiare dieci banane e gliele dai». Questa frase, pronunciata da Luciano Passirani mentre parlava di Lukaku, ha spinto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ad allontanare il suo opinionista ed ex dirigente sportivo dalla trasmissione in onda su Top Calcio 24, la rete all news sul digitale terrestre. «Ha avuto 30 secondi di confusione. Si è subito scusato, ma ormai la frittata era fatta», il racconto di Ravezzani. «Confermo la decisione. Presa a malincuore,...