FALCADE Nel giorno del magnifico argento di Luca De Aliprandini, l'Italia dello sci scopre un ragazzo di nemmeno 20 anni già capace di entrare tra i grandi del gigante. Al 14° posto - e con l'ottavo tempo della seconda manche - ecco Giovanni Franzoni, classe 2001, bresciano di Manerba sul Garda. Ma questo talento lombardo, vincitore del Pinocchio e del Topolino (rassegne giovanili da sempre preda di futuri campioni), deve alla scuola sciistica del Veneto molto della sua crescita. Scuola in ogni senso, perché Franzoni è un prodotto genuino dello Ski College di Falcade, istituzione scolastica che coniuga studio e pratica sportiva. Il presidente Marchetto - che vive a Padova - cita Pietro Piller Cottrer, olimpionico del fondo, come esempio più illustre tra gli iscritti. Arrivando da un paese affacciato sul lago di Garda, inizialmente Giovanni - insieme al gemello Alessandro - aveva scelto il Trentino per sviluppare la propria passione.

Ma arrivato alle soglie delle superiori, serviva una scuola che gli consentisse di prendersi il tempo necessario per allenarsi e gareggiare, senza regalargli nulla in aula «perché cultura, scuola e diploma sono fondamentali», rivendica mamma Irene, con il padre Osvaldo fedele custode dei segreti di Giovanni. L'esordio ai Mondiali di Cortina è avvenuto nella combinata: 15° in superG, 23° alla fine, a causa di uno slalom subito in salita (letteralmente, per aver dovuto risalire a scaletta dopo l'errore alla prima porta). Ieri l'exploit: partito con il pettorale 37 in un gigante con 100 iscritti, Franzoni si assicura il diritto a partecipare alla seconda manche con il 23° posto. E poi, complici le molte uscite di pista e l'ottavo tempo parziale, l'ingresso nella top 15. «E pensare che non riusciva a camminare per il mal di schiena», rivela mamma Irene. «Sono contento, pensavo di non riuscire a gareggiare. Per fortuna fisioterapista e dottore mi hanno aiutato a partire senza pensieri - spiega Giovanni - e potevo anche fare meglio nella parte finale. Ma il bilancio è positivo». La tenacia che tutti gli insegnanti dello Ski College ricordano è tutta qui, nelle parole e nei gesti.

Maurizio Ferin

