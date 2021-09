Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PERISAN6.5Mette la faccia sulla deviazione di Marrone, poi sfoggia altri guizzi che evitano un passivo peggiore. Non può nulla sui tre gol.EL KAOUAKIBI 5.5Prova incolore: fatica a contenere in fascia l'esuberanza del dirimpettaio Carlos Augusto.PINATO 5.5Chiamato in causa per alzare il baricentro nel finale, tradisce le attese gestendo male i palloni che riceve.SABBIONE 6In una difesa che fatica, è l'unico a uscire con il vestito pulito....