RUGBY

Torna in campo l'Italia questa sera a Parigi contro una Francia con 16 debuttanti per il terzo turno della Nations Cup (ore 21.10, Mediaset Canale 20). Una situazione che gli azzurri sperano di sfruttare anche se essi stessi sono al centro di un ampio cambio generazionale. «La Francia è una squadra molto fisica che gioca bene con la palla in mano - dice il ct azzurro Franco Smith -. Sarà una partita con una intensità elevata». Tra i debuttanti azzurri, in panchina il gioiellino del Benetton Michele Lamaro: «Ha subito un infortunio che ha rallentato il suo inserimento - sottolinea Smith-, ma con Treviso ha mostrato al suo rientro cosa può fare. Come l'altro debuttante Stoian, merita essere qui».

FRANCIA: 15 Dulin; 14 Thomas, 13 Barraque, 12 Danty, 11 Villiere; 10 Jalibert, 9 Serin (cap); 8 Jelonch, 7 Macalou, 6 Woki; 5 Pesenti, 4 Geraci; 3 Aldegheri, 2 Mauvaka, 1 Neti. All. Galthiè

ITALIA: 15 Minozzi; 14 Trulla, 13 Zanon, 12 Canna, 11 Sperandio; 10 Garbisi, 9 Violi; 8 Steyn, 7 Meyer, 6 Mbandà; 5 Cannone, 4 Lazzaroni; 3 Zilocchi, 2 Bigi (cap), 1 Fischetti. A disposizione: 16 Ghiraldini, 17 Ferrari, 18 Ceccarelli,19 Stoian,20 Lamaro, 21 Varney, 22 Allan, 23 Mori. All. Smith

Arbitro: Nigel Owens (Galles)

