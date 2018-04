CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOUn capolavoro, una gara che più perfetta non si può. Dopo il trionfo di Melbourne due settimane fa, Sebastian Vettel con la Ferrari vince anche il Gran Premio del Bahrain a Sakhir e parte per Shanghai, dove domenica si disputerà la terza gara dell'anno, a punteggio pieno in testa alla classifica. Una partenza del genere non si ricorda a Maranello dai tempi mitici di Michael Schumacher quando il tedesco vinse cinque Mondiali di fila. Per i ragazzi del Cavallino è un'iniezione di fiducia enorme e fieno in cascina fondamentale per...