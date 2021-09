Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FORMULA UNOUn Campionato splendido. Entusiasmante. Come non si vedeva più almeno dal 2016 quando il titolo trovò il suo padrone solo agli ultimi giri della gara finale. Quella volta Rosberg piegò Hamilton dopo una lotta fratricida durata l'intera stagione. Per l'inglese fu una beffa. L'interruzione di una collana magica che sarebbe durata finora ben sette anni. Per di più, il Re Nero dovette incassare la sconfitta da un pilota che guidava...