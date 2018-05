FORMULA UNO Solo una giornata storta o un brusco risveglio? Il circo della velocità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOSolo una giornata storta o un brusco risveglio? Il circo della velocità sbarca in Europa e torna in onda il format che ha caratterizzato tutta l'era ibrida della Formula 1: la Mercedes vola sulla pista amica di Montmelò, gli avversari arrancano non dando mai l'impressione di poter contrastare le Frecce d'Argento protagoniste di una gara straordinaria concretizzata con una sostanziosa doppietta.Per Sebastian Vettel, che dopo ottime qualifiche sognava la terza vittoria stagionale per tornare in testa al Mondiale, è un boccone...