FORMULA UNO SOCHI Resta lui, Lewis Hamilton, lo Zar della Formula 1 in Russia. Quarta vittoria in sei gare disputate nel circuito olimpico e sesto titolo mondiale ormai vicinissimo. L'inglese, ancora una volta perfetto, capace di imporre il suo ritmo quando lo vuole e immune da errori, deve ringraziare la Ferrari che ha offerto su un piatto d'oro la doppietta alle Stelle d'Argento, completata da un solido e obbediente Bottas. Non si può parlare di sfortuna per la Scuderia: sono stati la mancanza di affidabilità, accoppiata a episodi...