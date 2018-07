CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOSILVERSTONE Quarantaquattro. Come il numero della sua macchina e i millesimi di distacco. Un nulla di spazio, in un circuito di quasi 6 chilometri. Lewis Hamilton ha dovuto raschiare dal fondo del barile del suo talento, del coraggio e delle energie, per battere Vettel e Raikkonen. Un'autentica impresa quella del pilota della Mercedes. Condita da una serie di record. Quello sul giro della pista fissato in 1'25''892 alla media di 246,910 km orari, quello assoluto delle pole position arrivato a 76, che lo portato anche al primato di...