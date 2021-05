Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FORMULA UNOOnore al Re. Lewis Hamilton è un tipo parecchio preciso. Probabilmente si messo in testa di festeggiare le cento pole position e le cento vittorie nelle stesso Gran Premio. Nell'anno che, molto probabilmente, lo incoronerà per l'ottava volta campione del mondo. Nessuno come lui, Verstappen permettendo. Sfuggita per una manciata di millesimi la partenza al palo centenaria, non ha potuto nulla il giovane olandese per impedire al...