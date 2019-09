CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOMONZA Più forte di tutti. Più bravo per talento, velocità, determinazione e intelligenza, alternate anche a un pizzico di cattiveria agonistica che in ogni sport non guasta. Così Charles Leclerc ha incantato la folla dei tifosi che hanno invaso l'autodromo nazionale per sostenere il loro nuovo idolo. Seconda pole position consecutiva dopo quella di Spa per il pilota della Ferrari, la quarta della stagione con la quale ha pareggiato i conti con Hamilton e Bottas, la ventesima del Cavallino da quando si corre il Mondiale di...