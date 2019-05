FORMULA UNO MONTMELÒ Pokerissimo Mercedes. La super squadra tedesca non

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOMONTMELÒ Pokerissimo Mercedes. La super squadra tedesca non soltanto domina un campionato nel quale sta umiliando tutti i rivali, ma continua anche a battere record con le sue cinque doppiette consecutive in inizio di stagione. Altrettante ne avevano fatte anche la Ferrari nel 1952 e nel 2002, la Mercedes nel 2014 e a cavallo fra 2015 e 2016. Ancora un uno-due, questa volta però con Hamilton davanti a Bottas. Gara vinta dall'inglese grazie a una grande partenza e un ritmo insostenibile anche per il suo compagno di squadra. Ferito...