FORMULA UNO MONTECARLO Una gara spettacolare, perché carica di tensioni.

FORMULA UNOMONTECARLO Una gara spettacolare, perché carica di tensioni. Ha vinto Lewis Hamilton per la terza volta. Un capolavoro di talento e resistenza quello del pilota della Mercedes. L'inglese ha dovuto soffrire e sudare le tradizionali sette camicie per contenere la foga e la temeraria aggressività di Max Verstappen, protagonista nel bene e nel male della corsa. È stato lui infatti a provocare l'episodio che alla fine gli è costato un secondo posto meritato in pista, annullato da una penalità di 5 secondi che lo ha retrocesso in...