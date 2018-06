CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNODiciassette anni dopo, la Ferrari si riappropria della pole in Canada: Sebastian Vettel interrompe il digiuno che durava dal 2001 e oggi (alle 20.10) il tedesco cercherà di completare il lavoro in una gara che la Ferrari non conquista dal 2004, con Michael Schumacher. Un digiuno che è un'autentica stortura considerando che il circuito di Montreal è dedicato al pilota più amato del Cavallino, quel Gilles Villeneuve che proprio nel Gp di casa, 40 anni fa, ottenne il primo successo in F1. Un successo che oggi sarà ricordato dal...