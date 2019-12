FORMULA UNO Cena degli auguri a Maranello con l'ad Camilleri e il team manager

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA UNOCena degli auguri a Maranello con l'ad Camilleri e il team manager Binotto. Definite le date: la monoposto 2020 verrà presentata l'11 febbraio in anticipo rispetto agli anni scorsi. Il motivo spiegato da Binotto: «Vogliamo fare molte prove prima dell'inizio dei test previsti il 18». Ci sarà un'uscita in pista a Fiorano prima della partenza per la Spagna, il filming day, nel quale si possono completare 100 giri. Il colore sarà ancora il rosso opaco «che permette - ha aggiunto - di risparmiare qualcosa nel peso». Secondo alcune...