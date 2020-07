FORMULA 2

L'Hungaroring sarebbe comunque rimasto nel cuore di Luca Ghiotto, perché il circuito alle porte di Budapest tre anni fa fu il teatro della sua prima volta al volante di una Formula 1, la Williams FW40 durante i test a cui prese parte anche Charles Leclerc, alla prima sulla Ferrari per i giovani piloti. Da ieri, il vicentino ha una ragione in più per considerare la tappa ungherese come speciale: Ghiotto ha infatti ottenuto il suo primo successo nel 2020 in Formula 2, la sua quinta stagione nella serie più vicina alla F1, e che con la massima categoria condivide il paddock e i circuiti in cui si gareggia. Una categoria che ha spedito alla F1 tanti campioni anche dell'era moderna: da Leclerc a Lewis Hamilton, da Nico Rosberg a George Russell. Ghiotto ha festeggiato ieri, aggiudicandosi la Sprint Race, la gara più breve che conclude il weekend, in volata su Callum Ilott, pilota della Ferrari Driver Academy, e su Mick Schumacher, altro prospetto nell'orbita di Maranello e figlio del sette volte iridato. Ghiotto si è messo alle spalle tanti nomi di prestigio: oltre a Schumacher, anche Alesi e Piquet, a loro volta figli d'arte. Per Ghiotto, la settima vittoria della carriera tra GP2 e Formula 2, ha un sapore particolare, perché in questo 2020 la categoria non avrebbe dovuto far parte dei programmi del 25enne veneto.

IL RITORNO

E invece dopo aver studiato l'approdo in GT con l'Aston Martin e dopo il debutto nel Mondiale Endurance alla guida di un prototipo la Ginetta G60 alla Sei Ore del Fuji, Ghiotto è tornato alla F2, dove negli anni è diventato uno dei big. In particolare grazie a un 2019 in cui con quattro successi Ghiotto è stato terzo nel Mondiale, dietro al campione Nyck De Vries e quel Nicholas Latifi che oggi è in F1 con la Williams. Dal team Uni-Virtuosi, Ghiotto è passato alla nuova Hitech Grand Prix, per sostituire il promettente brasiliano Sergio Sette Camara. E i risultati sono arrivati in fretta. In vista della doppia gara di Silverstone, nei primi due week-end di agosto, Ghiotto cerca la risalita in classifica, dove il dominio è dei piloti nell'orbita Ferrari. Ci sono il russo Robert Schwartzman, altro pilota FDA, vincitore sabato e quarto ieri, che vanta 81 punti e poi Ilott (63) e Schumacher (39). In mezzo a loro, Christian Lundgaard, con 43. Salito al decimo posto, Ghiotto ha di fatto iniziato la sua stagione in Ungheria, dopo che in Austria non erano arrivati risultati di rilievo: il pilota di Arzignano è stato quarto sabato e poi primo domenica, sull'asfalto infido, dopo un fine settimana con il meteo ballerino, e nel finale ha saputo gestire le gomme e rintuzzare la rimonta di Ilott, che poteva contare su pneumatici più fresche. L'inglese è stato battuto per soltanto quattro decimi. «La gara più stressante della mia vita» ha commentato Luca.

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA