FORMULA 1Una gara noiosa. Della quale l'epilogo non è mai stato in discussione. In questo inizio d'estate 2021 la F1 ha voltato pagina. Dopo un dominio incontrastato durato sette anni, le Frecce d'Argento non sono più le monoposto migliori, sono state superate delle Red Bull-Honda. Ieri, sulla pista casalinga di Zeltweg, la vettura del team austriaco ha dimostrato di essere la più rapida in assoluto, sia come telaio che come motore....