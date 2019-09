CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Tutti gli occhi del Motorsport ieri erano sulla Francia: a Chartres è stato dato l'ultimo saluto ad Antoine Hubert, lo sfortunato pilota morto 10 giorni fa nell'incidente in Formula 2 a Spa (mentre Juan Manuel Correa resta in condizioni critiche). Ieri per Antoine erano presenti anche Charles Leclerc e Pierre Gasly, suoi colleghi e amici d'infanzia, il team principal Ferrari Mattia Binotto e il presidente Fia Jean Todt. CLINICA POMPIDOUMa ovviamente l'attenzione era anche su Parigi, dove lunedì Michael Schumacher è stato ricoverato...