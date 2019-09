CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1SOCHI Ancora Charles Leclerc. Non si ferma più il pilota monegasco. Oggi partirà in pole position nel Gp di Russia. È la quarta volta consecutiva, la sesta della stagione, che il nuovo enfant terrible della F1 si mette davanti a tutti. L'ultimo a esibire un poker di successi nei giri cronometrati con la Ferrari era stato un certo Michael Schumacher nel 2000. Raggiuntyo anche Fangio, che nel 1956 alla sua prima stagione in Ferrari ottenne 6 pole stagionali. Come nelle precedenti occasioni il principino ha fatto la differenza con una...