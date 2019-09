CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1SINGAPORE Voleva vincere, ne aveva bisogno. Per porre fine a uno dei periodi più difficili della sua già lunga e brillantissima carriera. Sebastian Vettel ci è riuscito aggiudicandosi per merito una gara molto complicata e delicata, ritrovando la fiducia nella SF90 e il suo stile di guida. Lo ha fatto nel giorno più bello da almeno due anni a questa parte per la Ferrari che ha conquistato una doppietta, grazie al secondo posto di Charles Leclerc, che le mancava dal Gp d'Ungheria del 2017 quando campione il tedesco si impose...