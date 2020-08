FORMULA 1

SILVERSTONE A questo punto bisognerebbe mettere una zavorra sulle Mercedes, troppo veloci per gli altri. Ottava pole position consecutiva della squadra tedesca nel GP di Gran Bretagna ed ennesima doppietta dei suoi piloti. Hamilton si è subito rifatto della sconfitta subita lo scorso anno da Bottas, dandogli solo un contentino: «Devo sempre andare al limite per battere Valtteri». Pole position n. 91, un giro fantastico, quello di Lewis che ha stabilito il record del circuito, con il tempo di 1'24''303, superando anche per la prima volta i 250 chilometri orari di media (esattamente 251,564) da quando il tracciato è nella configurazione attuale.

Gli avversari non hanno potuto lottare che per il terzo posto, conquistato da Verstappen per un soffio sulla sorprendente Ferrari di Charles Leclerc. Un decimo appena per la Red Bull dell'olandese, ma entrambi staccati di oltre un secondo dall'imprendibile Hamilton. Vettel ancora alle prese con mille problemi, non è andato oltre la decima posizione. Comunque, rispetto alle aspettative della vigilia su una pista considerata ostica per le sue caratteristiche le SF 1000, appena un po' ritoccate, hanno mostrato un leggero progresso, grazie anche a un assetto aerodinamico molto scarico.

ALLE SPALLE

Se Max si è detto frustrato («Sono troppo veloci per noi sul piano cronometrico, spero di potermi rifare con una bella gara e una grande partenza»), Charles è apparso sorridente. Leclerc ha spinto forte per tutta la giornata insidiando avversari come Verstappen e battendo i rivali tipo Norris, Stroll, Sainz e Ricciardo che in Ungheria lo avevano doppiato. «È stata una bella soddisfazione - ha dichiarato il monegasco, graziato dai giudici per essere uscito dai box mentre arrivava la Racing Point di Stroll - ma non dobbiamo dimenticarci che la gara è un'altra cosa ed è quella che conta per i punti. Però sono molto contento perché non mi aspettavo di partire quarto, ma ancora meno di riuscire a farlo con le Pirelli medie, che dovrebbero darmi un piccolo vantaggio e di partire alla pari con chi mi sta davanti che ha lo stesso tipo di gomme. E anche la scelta di usare una configurazione con poca pressione aerodinamica potrebbe facilitarmi in eventuali tentativi di sorpasso».

IL CONFRONTO

Per dare un'idea dei miglioramenti della Mercedes, basta fare il confronto con il 2019. Dall'1'25''093 di Bottas, Hamilton ha limato circa 6 decimi, la Ferrari con Leclerc ne ha persi quasi 2,5. E non parliamo del distacco subito da Vettel che ha perso un mezzo secondo rispetto allo scorso anno. Il tedesco non nasconde il malumore: «Mi sono mancati velocità e ritmo. E non sono riuscito a superare, come avrei voluto, il Q2 con gli pneumatici morbidi. Dovrò partire con quelli. Venerdì in pratica non avevo girato e non avevo confidenza con la messa a punto della mia Ferrari. Sono ancora ottimista e spero che in gara vada meglio. Non posso promettere nulla, ma non può andare sempre peggio».

Il tedesco non vive bene la situazione in squadra, però non si lamenta per tutto quello che gli è successo, fra il guasto dell'intercooler del turbo e due giorni di problemi con la pedaliera: «Credo che i ragazzi stiano dando il massimo. Non penso che ci siano cattive intenzioni da parte di nessuno. Abbiamo avuto qualche problema per due giorni, ma dobbiamo guardare avanti e cercare di venirne fuori». Intanto oggi potrà vedere se Verstappen o Leclerc saranno in grado di lottare, almeno in partenza, con le Mercedes.

Claudio Russo

