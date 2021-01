FORMULA 1

Si riparte il 28 marzo dal Bahrain. La Fia ha ufficializzato tappe e date del nuovo mondiale di Formula 1, mettendo mano a una rivisitazione del calendario alla luce della pandemia che continua a non dare certezze in tutto il mondo. Diverse le novità: anzitutto non si comincia, come da tradizione dal gp d'Australia, rinviato invece a fine novembre; la stagione è articolata in ben 23 gran premi, quindi la più lunga della storia; inoltre i bolidi torneranno a Imola per il gran premio dell'Emilia Romagna, prima tappa europea dopo l'esordio in Bahrain.

Resta da definire la data del gp di Cina, inizialmente previsto per il 2 maggio, ma destinato a slittare a dopo l'estate. Per il momento invece non c'è traccia di possibili novità sulla presenza del pubblico in tribuna, le corse perciò continueranno a svolgersi come nel 2020 a porte chiuse.

SICUREZZA

Soddisfatto del calendario il neopresidente e ad del circus, Stefano Domenicali. «Non è stato semplice - ha detto - siamo contenti di poter confermare il numero di gare che avevamo pianificato. La pandemia non ci sta ancora permettendo un ritorno alla normalità, ma abbiamo mostrato nel 2020 che possiamo correre in sicurezza». Il manager si è detto «felice» di aver potuto inserire nel calendario a novembre il Gp d'Australia e «stiamo lavorando con le autorità cinesi per trovare una soluzione per gareggiare nel 2021, se la situazione cambierà». Domenicali si è detto «molto contento di annunciare il ritorno delle monoposto sul circuito di Imola: sappiamo che i tifosi stanno attendendo il ritorno in pista dopo la pausa invernale in Bahrain».

Si parte dal Bahrain il 28 marzo, il 18 aprile a Imola, poi il 9 maggio in Spagna, il 23 a Montecarlo, il 6 giugno a Baku, il 13 in Canada, il 27 in Francia. A Luglio si correrà il 4 e il 18 in Austria e Gb, l'1 agosto in Ungheria, il 29 in Belgio, il 5 settembre in Olanda, il 12 a Monza, il 26 in Russia. Il 3 ottobre a Singapore, il 10 in Giappone, il 17 negli Usa, il 31 in Messico. Il 7 novembre in Brasile, il 21 in Australia, il 5 dicembre in Arabia, il 12 a Abu Dhabi. Da definire la data del gp di Cina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA