Il Circus di Formula 1 scalda i motori. Dopo le presentazioni di tutte le monoposto e dei team è arrivato il momento di scendere in pista in vista del primo semaforo verde che si accenderà domenica 28 marzo nel deserto di Sakhir in Bahrain.

Tanta curiosità oltre che per i primi giri delle nuove Mercedes, Ferrari e Red Bull, anche per i volti nuovi. Tra questi, oggi, scenderà subito in pista Mick Schumacher a bordo della Haas, scuderia americana motorizzata Ferrari. Il figlio di re Michael è al suo primo anno in Formula 1 dopo aver conquistato il titolo in Formula 2 e sarà affiancato dalla new entry russa Nikita Mazepin. A completare il trio degli esordienti il giovane pilota giapponese Yuki Tsunoda dell'AlphaTuri. A far da chioccia ai giovani ci sarà tra gli altri il vecchio Fernando Alonso che, ancora alle prese con il recupero da un incidente in bici, fa il suo ritorno in Formula 1 con l'Alpine Renault dopo due anni di assenza.

I test che prenderanno il via oggi dureranno fino a domenica 14 marzo e saranno l'unica occasione per i vari team di provare le monoposto prima delle libere in Bahrain. Sarà un primo assaggio per capire a che punto è la preparazione dei team e il valore delle monoposto. Per verificare i veri rapporti di forza bisognerà però attendere fino a sabato 27 marzo quando con la prima pole si vedrà con certezza se è ancora la Mercedes la prima della classe e qual è il gap con Red Bull e Ferrari.

SAINZ SULLA ROSSA

Proprio la scuderia di Maranello è attesa ad un anno di rivincite: il Cavallino ha salutato il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, oggi in pista con la verde Aston Martin, per mettere in sella lo spagnolo Carlos Sainz. Il figlio del campione di Rally iberico scenderà in pista nel pomeriggio con la nuova SF21 prendendo il posto del confermatissimo Charles Leclerc all'opera al mattino. Il tutto dopo il filming day di ieri che ha visto per la prima volta in azione la monoposto Rossa edizione 2021. Tra i big da ammirare anche Kimi Raikkonen, un altro anno in Alfa Romeo, e l'australiano Daniel Ricciardo passato dalla Renault alla McLaren. Per la Mercedes Valtteri Bottas comincerà la stagione per lasciare il volante a Lewis Hamilton dopo mezzogiorno.

Il via alle 8 con i primi giri di istallazione e poi una pausa a mezzogiorno per permettere ai team che lo hanno previsto di far salire in macchina un altro pilota. La tre giorni di test potrà essere seguita in diretta su Sky (canale 207): da oggi a domenica, ogni giorno due blocchi di 4 ore live, dalle 7.55 alle 12 (anche in live streaming sul sito Skysport.it e sull'account ufficiale FB) e dalle 12.55 alle 17.

Aggiornamenti continui su Sky Sport 24 con i collegamenti dal Bahrain, mentre alle 18.45 - sempre sul canale all news -in onda Speciale test.

