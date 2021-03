Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FORMULA 1SAKHIR Una sfida da brividi. Alla fine, l'ha vinta il favorito della vigilia. Max Verstappen ha conquistato in Bahrain la prima pole position della stagione (la quarta in carriera) lasciando a Lewis Hamilton soltanto il secondo posto. Un distacco considerevole, 388 millesimi, quello inflitto da pilota olandese al campione del mondo. L'inglese si è battuto come un leone, inutilmente, perché la Red Bull si è dimostrata superiore...